Um homem de 36 anos morreu após colidir a moto que conduzia em um caminhão e depois em um carro, na RS-130, em Arroio do Meio, no Vale do Taquari. O acidente ocorreu no km 91 da rodovia.



Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o motociclista estava no acostamento, quando resolveu atravessar a rodovia e se chocou com um caminhão que trafegava no sentido Encantado-Arroio do Meio. Após a colisão, a moto ficou caída na pista. Um outro veículo, um Ford Edge, acabou atingindo a motocicleta.