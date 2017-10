As obras na BR-116, em São Leopoldo, previstas para este fim de semana, foram canceladas. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em São Leopoldo, não haverá desvios no trecho nos próximos dias por conta das condições climáticas.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) deve retomar os bloqueios no próximo final de semana. A previsão inicial era de interrupção para obras no trecho do viaduto da Scharlau até às 16h deste domingo (29).