Após serem danificados na enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio, cerca de 200 documentos, livros e partituras do interior gaúcho serão restaurados em Santa Catarina. O material histórico saiu congelado de Camaquã, no Sul, e Igrejinha, no Vale do Paranhana, e chegou nesta semana a Florianópolis. A expectativa é de que o processo de restauração leve, pelo menos, dois anos.