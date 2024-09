A missão da Agência Espacial Americana (Nasa) que desviou a rota do asteroide Dimorphos em 2022 pode levar a outro fenômeno extraordinário: a primeira chuva de meteoros causada pelo homem. Novas pesquisas já revelaram que os fragmentos resultantes do impacto de dois anos atrás podem alcançar a atmosfera da Terra ao longo da próxima década, potencialmente criando uma chuva de meteoros visível do Hemisfério Sul.