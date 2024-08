Esferas com brilho intenso, formato similar ao de um feijão e descrição de comunicação em "padrão morse" no sistema de rádio de uma aeronave. Estes são alguns dos relatos presentes em 55 documentos sobre objetos voadores não identificados (óvnis) no Rio Grande do Sul que estão no Arquivo Nacional e foram entregues pela Força Aérea Brasileira (FAB).