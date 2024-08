Há quase 2 mil anos, em 79 d.C, um casal morreu ao buscar abrigo no cômodo de uma pequena residência em Pompeia, no sul da Itália, durante a erupção do vulcão Vesúvio. Os dois cadáveres foram encontrados por pesquisadores nesta semana, ao lado de um verdadeiro tesouro com itens em ouro, prata, bronze e pérolas.