Perdeu US$ 282 milhões Notícia

Quem é George Kurtz, CEO da CrowdStrike?

Empresário é a 1076ª pessoa mais rica do mundo, com patrimônio de US$ 3,1 bilhões. Pane provocada pela falha da companhia do bilionário gerou impacto no mundo inteiro nesta sexta-feira

19/07/2024 - 16h09min Atualizada em 19/07/2024 - 16h12min