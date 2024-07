A rede social Koo, que surgiu como uma concorrente do Twitter e rendeu muitas piadas entre os brasileiros no fim de 2022, vai encerrar suas atividades. Nos últimos meses, a plataforma vinha apresentado dificuldades para expandir sua base de usuários e gerar renda - a esperança do serviço era uma venda para startup Dailyhunt, mas a negociação fracassou, acabando com as chances da empresa.