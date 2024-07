Assim como ocorre quando um produto físico apresenta problemas técnicos, os bugs digitais também devem ser submetidos a reflexos jurídicos. É o que defende o presidente da Comissão Especial de Proteção de Dados da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul (OAB/RS), Juliano Madalena, em casos como o apagão cibernético que afeta diferentes serviços pelo mundo nesta sexta-feira (19).