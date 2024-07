Após um apagão global causar atrasos e cancelamentos de voos em diferentes países nesta sexta-feira (19), as companhias aéreas brasileiras estão recomendando que os passageiros verifiquem o status de suas viagens com antecedência. Até o momento, apenas voos da Azul foram impactados no Brasil — a Gol e a Latam afirmam que não tiveram nenhum problema.