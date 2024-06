Nesta sexta-feira (21), durante a noite, a Lua e a Terra se encontrarão no seu máximo ponto de inclinação, atingindo posições mais altas e baixas em um ciclo de 18,6 anos. A Lua irá nascer no ponto mais a nordeste e se pôr mais ao noroeste, ficando no céu por mais tempo do que o normal – resultando na "grande paralisação lunar", quando aparenta estar parada. Esse fenômeno astronômico é chamado de lunistício.