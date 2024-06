A iniciativa que uniu solidariedade e inovação para ajudar população atingida pela enchente no Rio Grande do Sul. No episódio desta semana do podcast Radar de Inovação, os empreendedores Denis Osório e Alexandre Abujamra compartilharam como foi possível mobiliar mais de 2 mil casas de pessoas afetadas, devolvendo um pouco de normalidade e conforto às famílias desabrigadas.