Um lote de pergaminhos em papiro de quase 2 mil anos de idade teve seu conteúdo enfim revelado após pesquisadores utilizarem Inteligência Artificial (IA) para decifrar o material, carbonizado e deteriorado com os séculos. Para a área, a descoberta pode destravar lacunas que a arqueologia e historiografia não conseguiram desvendar.



O anúncio foi realizado nesta segunda-feira (5), como resultado do prêmio do Desafio do Vesúvio (Vesuvius Challenge), criado pelo cientista computacional Brent Seales, da Universidade do Kentucky, e por apoiadores no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos. Lançado no ano passado, o objetivo é chamar cientistas para desenvolverem algoritmos para escanear pergaminhos em papiro e transformá-los em imagens em alta resolução por meio de tomografia computadorizada.