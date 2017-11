A empresa japonesa Sony apresentou nesta quarta-feira uma nova versão de seu cão robô, dotado dos mais recentes avanços na área da inteligência artificial e com acesso a internet, que será comercializado em 2018, ano do cachorro nos horóscopos chinês e japonês.

O novo cão "Aibo" da Sony é um mascote de 30 centímetros. O robô tem a capacidade de movimentar os olhos para expressar emoções. Ele tem vários sensores, câmeras e microfones, além de uma conectividade melhor, o que permite aos donos brincar com o mascote a partir de um local afastado com o uso de um smartphone.

A versão anterior do "Aibo" teve a produção interrompida há 10 anos, vítima de uma reestruturação empresarial que deixou inconsoláveis os fãs do mascote artificial.

A Sony apresentou a primeira geração do Aibo em junho de 1999. Os primeiros três mil exemplares foram vendidos em apenas 20 minutos, apesar do preço elevado (250. ienes, o equivalente a US$ 2 mil na época).