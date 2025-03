OAB-RJ solicita expulsão de advogado que proferiu ataques racistas contra juíza

Juíza Helenice Rangel, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

A Corregedoria da Seccional Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil decidiu solicitar a exclusão dos quadros da OAB-RJ o advogado que proferiu ataques racistas contra uma juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. As informações são do g1.