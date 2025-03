Esquema envolvendo facção do Vale do Sinos e empresa que atende cantinas de prisões do RS é investigado

Policiais cumpriram mandado em uma das sedes da empresa. Polícia Civil / Divulgação

A investigação que resultou na Operação Porta Fechada, desencadeada pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (18), em quatro Estados, tem, entre os alvos, um possível esquema envolvendo uma facção criminosa do Vale do Sinos e uma empresa que abastece cantinas em prisões gaúchas.

— Foi descoberto um esquema que se valia das cantinas de presídios para lavagem de dinheiro. Essa empresa está envolvida na maior parte das cantinas do Estado. É um esquema bem complexo e já perdura há bastante tempo. Eles utilizam as contas para esquentar o dinheiro do tráfico — detalha a delegada Ana Flávia Leite, do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc).

Durante o cumprimento de mandados, em uma das sedes da empresa, em Novo Hamburgo, a polícia apreendeu cem mil reais em espécie e uma pistola 9mm. Dois sócios da empresa foram presos. Entre eles, está uma advogada, de Charqueadas. Os nomes dos presos não foram divulgados.

Dinheiro estava em uma das sedes da empresa. Polícia Civil / Divulgação

O esquema investigado, segundo a polícia, envolveria o que se chama de “mescla”. A Polícia Civil não divulgou o nome da empresa investigada, mas Zero Hora apurou que se trata da Mais Sabor Alimentos Ltda, com sede no município de Charqueadas, na Região Carbonífera. A reportagem busca contato com a defesa dos investigados.

— São várias casas prisionais onde as cantinas são gerenciadas por essa empresa, que detém o direito de explorar essa atividade lícita dentro das penitenciárias, que são espalhadas por todo o Estado do RS. Além do dinheiro lícito, que corre dentro dessa empresa, com a venda de mantimentos e alimentação para os encarcerados, também foi identificado dinheiro ilícito circulando dentro dessa empresa — diz a delegada.

Na conta da empresa investigada circularia tanto o dinheiro obtido de forma lícita com a venda de produtos nas cantinas das prisões, como o dinheiro ilícito, fruto do tráfico ou de outros crimes, como extorsões. Integrantes dessa empresa, que não teve o nome divulgado pela polícia, estão entre os alvos da operação.

Ainda que nas cadeias estejam presentes diferentes grupos criminosos, o esquema envolveria, segundo a investigação, somente uma facção, com berço no Vale do Sinos, mas que hoje possui atuação em praticamente todo o Estado. A polícia identificou depósitos, que fariam parte do esquema de lavagem de dinheiro.

Conforme a polícia, integrantes da facção realizavam diversos tipos de golpes e extorsões, com intuito de retirar dinheiro das vítimas. Os valores obtidos eram, então, transferidos para "laranjas" — pessoas que agiam como intermediárias — para mascarar a origem do dinheiro e dificultar o rastreamento dos recursos ilícitos. Uma parte do valor arrecadado era destinado aos pagamentos via Pix para a empresa investigada.

Os valores obtidos com esses golpes eram, muitas vezes, segundo a investigação, direcionados para contas bancárias associadas à empresa, disfarçadamente, com o objetivo de pagar por itens adquiridos para as cantinas das unidades prisionais. A investigação aponta ainda movimentações financeiras consideradas atípicas e suspeitas nas contas bancárias da empresa. Em menos de 10 meses, foram realizadas transações de cerca de R$ 32 milhões.

— A gente vai dar continuidade a esse trabalho e apurar como se dava essa situação. Por qual motivo essa empresa fornecia as contas. Vai ser um trabalho mais aprofundado, relacionado à lavagem de dinheiro — diz o delegado Alencar Carraro.

A empresa vem firmando contratos, de forma individual, com o Estado, para a concessão de espaço para a comercialização de produtos alimentícios dentro das prisões. A maior parte dos contratos analisados pela polícia teve início no ano de 2019 e, desde então, têm sido realizadas renovações e inclusão de aditivos.

A polícia identificou ainda que funcionários da mesma empresa estiveram envolvidos em ocorrências nas quais aparecem como suspeitos de facilitar a entrada de armas de fogo e entorpecentes dentro dos estabelecimentos prisionais, utilizando as cargas de alimentos como fachada. Num dos casos registrados, no ano de 2021, cocaína e maconha foram encontradas dentro de potes de achocolatado que estavam sendo transportados para dentro de unidades prisionais.

Essa apreensão, segundo a polícia, levantou suspeitas sobre o uso de mercadorias comuns, como alimentos, para ocultar e transportar substâncias ilícitas dentro dos estabelecimentos prisionais. Também no ano de 2021, foi encontrado um revólver e entorpecentes em um dos caminhões, que transportava mercadorias para abastecer as cantinas das penitenciárias.

Decisão judicial na Serra

Em novembro de 2024, a Justiça determinou a suspensão do serviço e a abertura de investigação na cantina da Penitenciária Estadual de Caxias do Sul. A suspeita era de lavagem de dinheiro, além de práticas que possam favorecer a presença de organizações criminosas dentro do presídio. A empresa Mais Sabor Alimentos Ltda era até então a responsável por atender a prisão.

A magistrada juíza Paula Moschen Brustolin Fagundes apontou na decisão que não há controle estatal sobre os produtos e quantidades que ingressam na penitenciária por meio da cantina sobre a circulação de dinheiro no interior da casa prisional, já que o dinheiro que ingressa por meio das visitas não estaria sendo utilizado para o pagamento dos produtos.

A decisão foi baseada em uma inspeção realizada pela juíza na casa prisional no dia 8 de novembro. Ela argumenta que itens teriam entrado na cantina do presídio sem registro fiscal e tais materiais e alimentos observados por pela magistrada também não constariam na lista de permitidos pela Superintendência de Serviços Penitenciários do Estado (Susepe).

Segundo a juíza, a "conta não fecha", porque, conforme informações prestadas pela Pecs no momento da inspeção, os valores que entram nos presídios, semanalmente, por meio das visitas giram em torno de R$ 4 mil por galeria. Por outro lado, a Galeria B, por exemplo, chega a adquirir mais de R$ 40 mil por semana.

Além disso, segundo a decisão, os pagamentos dessas mercadorias seriam feitos por meio de movimentações bancárias de R$ 5 mil a R$ 9 mil, sem transparência sobre quem está pagando o montante.

Contraponto

Empresa

Pablo Laurindo Garcia Simas, advogado responsável por representar a Mais Sabor Alimentos Ltda, disse que não teve acesso ainda ao teor da acusação (leia abaixo a nota na íntegra), assim como os colegas de escritório que estão trabalhando no caso, mas afirma que a empresa não tem relação com a facção investigada.

"Ainda sem o teor da acusação, a Mais Sabor Alimentos LTDA jamais se coligou com qualquer apenado, a empresa, por contratos prévios em licitações, vende mercadorias nas penitenciárias há quase 06 anos ( mercadorias aprovadas e repassadas antes com scanner na entrada pela polícia penal), existem provas de compra e venda bem como que todo faturamento da empresa são destas vendas, tudo adequado, basta solicitarem as provas que serão apresentadas (balanços e outros documentos).

Se existem ilegalidades ou qualquer ilícito não é de concorrência da empresa, que está há 06 anos comprovando seguidamente ( sempre que surgem especulações semelhantes em razão do objeto de trabalho ser um local como as penitenciárias ) que atua na legalidade, com ética e transparência e vende só o permitido. É lamentável a postura da investigação, gerando ao senso popular uma situação de responsabilidade indevida a quem não praticou nenhum ilícito, com danos irreparáveis no campo social".

Em novembro do ano passado, Pablo afirmou, em relação à decisão judicial em Caxias do Sul, que a empresa segue o contrato proposto pela Susepe para operar o serviço.

— Nada é vendido sem autorização da casa, até porque não entraria [na penitenciária]. Os agentes penitenciários têm um sistema de filtro que passam todas as mercadorias para ver se há alguma irregularidade — declarou na época.

Polícia Penal

Em nota, a Polícia Penal informou que a empresa está presente em dez unidades prisionais e sua contratação foi oriunda de procedimentos de licitação públicos realizados entre 2018 e 2022 nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e da Lei 7.810/1984.

Segundo a manifestação, à época, a empresa apresentou todas as comprovações e cumpriu todas as exigências contidas nos editais. “No contrato estabelecido com a empresa vencedora há um Termo de Referência, documento que regula o funcionamento e autoriza uma lista de produtos supérfluos que o Estado não fornece, permitindo a sua comercialização com base estrita no edital.”

A nota informa ainda que a “administração, tanto da Polícia Penal quanto da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo, tomando conhecimento de qualquer fato que caracterize descumprimento ou irregularidade contratual, utiliza do poder-dever de agir e, consequentemente, instaura procedimentos para apuração, observando o devido processo legal”.