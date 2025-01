Pai teria queimado corpo da filha recém-nascida em lixão e jogado em área de mata de cidade do Vale do Taquari, afirma delegado 

O corpo da filha recém-nascida de um casal de Sério, no Vale do Taquari, foi queimado pelo pai em um lixão da cidade e jogado em uma área de mata. As informações são do delegado Humberto Messa, de Lajeado, que investigou o caso e falou ao Gaúcha Mais, da Rádio Gaúcha. Os pais da menina foram presos preventivamente na manhã desta segunda-feira (20).