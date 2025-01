Testemunhas serão ouvidas nesta segunda para esclarecer caso das três crianças baleadas em Caxias

Investigação é realizada pela Delegacia de Homicídios. Polícia Civil / Divulgação

Com base em três versões, a Polícia Civil busca esclarecer o caso registrado no último sábado (18), em Caxias do Sul, onde três crianças, com 11, cinco e dois anos, foram feridas em um tiroteio. O caso ocorreu por volta de 17h10min na Rua Severino Generosi, no bairro Forqueta. A investigação é da Delegacia de Homicídios.

Conforme a polícia, após terem sido acionados por populares que ouviram disparos, chegaram ao local e constataram que as três crianças haviam sido feridas, sendo a de 11 e a de cinco anos atingidas por estilhaços. Já a de dois anos levou um tiro na perna. Ambas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao hospital.

Informações iniciais dos órgãos de segurança davam conta de que os tiros teriam sido efetuados por um homem de 33 anos, que era ocupante de um Focus, onde também estava com o seu pai, de 60 anos. As crianças estavam em um Kadett, com o pai. Durante a ação, o homem acabou baleando o próprio pai no braço. O veículo alvejado foi apreendido e encaminhado ao pátio do guincho, onde foi periciado.

Segundo a Polícia Civil, após a ocorrência, os setores de Inteligência do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), do 4º Batalhão de Polícia de Choque (4º BPChoq) e da Delegacia de Homicídios localizaram o veículo utilizado pelo atirador, a arma empregada (pistola.40) e uma camiseta suja de sangue. O autor dos disparos foi encontrado no apartamento de um amigo, no bairro Vinhedos, próximo aos pavilhões de Festa da Uva, e preso em flagrante. O pai dele, ferido no braço, foi localizado no Hospital Pompeia.

A arma usada no crime era registrada, segundo a polícia, no entanto, o homem não possuía porte. Durante a ação de busca do homem, a polícia apreendeu outras armas na casa dele: uma pistola de calibre .40, um revólver calibre .32, um revólver calibre .38, uma carabina e munições. Ele não tinha antecedentes criminais.

De acordo com a Polícia Civil, os envolvidos no caso apresentaram três versões diferentes, uma cada. O atirador disse que seguia com seu veículo e acreditou que seria assaltado pelos ocupantes do Kadett. Com isso, retornou para casa e pegou sua arma, sendo que no caminho encontrou o Kadett em outro ponto da estrada. Ele afirmou que atirou para assustar e que não viu que havia crianças no carro, segundo a polícia.

O pai das crianças feridas, em sua versão, afirmou que não houve qualquer contato anterior ou discussão entre os envolvidos antes dos disparos. Já o pai do atirador disse que várias pessoas saíram do Kadett e que teriam atirados contra eles.