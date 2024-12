Tutor atira em cachorro em Venâncio Aires; homem afirmou que animal não obedecia aos comandos

Um cachorro da raça pitbull foi baleado pelo próprio tutor , de 22 anos, em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. Segundo a Polícia Civil, que apura o caso, o crime aconteceu no início de novembro .

O suspeito ainda disse que o pitbull não morreu no primeiro disparo, feito com um revólver calibre 32. Por isso, teria sido necessário dar mais um tiro.

De acordo com o delegado Vinícius Assunção, o suspeito de atirar no animal vai responder em liberdade pelos crimes de maus-tratos aos animais, com agravante pela morte do cachorro, e poluição, por deixar o cão morto em local impróprio.