Operação no condomínio Princesa Isabel prende dois suspeitos de envolvimento em tentativa de feminicídio

Investigados, de acordo o Departamento de Investigações do Narcotráfico (Denarc) e a Delegacia da Mulher, teriam tentado matar uma mulher no ano passado. Além do contexto de gênero, o crime teria relação com o tráfico de drogas

