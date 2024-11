A Justiça converteu em preventiva, nesta quinta-feira (31), a prisão em flagrante de um procurado pela Justiça, de 23 anos, que causou um acidente grave ao tentar fugir de uma abordagem da Brigada Militar (BM), na terça-feira (29), em Parobé, no Vale do Paranhana. A colisão ocorreu no km 42 da ERS-239, no sentido Sapiranga-Taquara.