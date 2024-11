Proteção comunitária Notícia

"Em tragédias humanitárias, a violência contra mulheres e meninas tende a crescer", diz representante da ONU em visita a Porto Alegre

Florbela Fernandes, representante do UNFPA no Brasil, participou do lançamento do Guia de Enfrentamento à Violência Baseada no Gênero no Contexto de Emergência Climática do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (5)