Aos 48 dias de investigação, autoridades de segurança pública do Estado de São Paulo não conseguem avançar no esclarecimento do que aconteceu à atriz gaúcha Maidê Mahl. A modelo, natural de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, continua hospitalizada e sem condições de ser ouvida no inquérito. Nesta semana, seu testemunho foi novamente adiado.