17 anos de prisão Notícia

Justiça condena ex-namorado de jornalista por tentativa de feminicídio

Caso aconteceu em 2022, quando Ana Luiza Dias foi mantida em cárcere privado por três dias no apartamento do então companheiro Fred Henrique Lima Moreira, na zona sul do Rio de Janeiro

16/10/2024 - 12h18min