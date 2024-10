Após discussão Notícia

Identificado homem morto a tiros em posto de combustíveis na Avenida Antônio de Carvalho

Ingo Patrício Tasca Nunes, 46 anos, trabalhava no estabelecimento. Um casal, que estaria envolvido no crime, fugiu do local e é procurado pela polícia

07/10/2024 - 12h22min Atualizada em 07/10/2024 - 12h22min