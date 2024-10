Crime de 2022 Notícia

Homem acusado de tentar matar seis policiais será julgado em Rio Grande na próxima semana

Entre as vítimas está Laline Almeida Larratéa, que foi atingida com um disparo na cabeça e tem sequelas de perda de memória. O caso aconteceu em meio a guerra entre grupos criminosos pelo domínio do tráfico de drogas na cidade

12/10/2024 - 12h05min