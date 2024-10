Vale do Rio Pardo Notícia

Família de homem assassinado em Venâncio Aires sofre extorsão e perde R$ 16 mil

Golpistas se identificaram como integrantes de uma facção e alegaram que vítima do homicídio tinha dívida relacionada ao tráfico de drogas; o valor foi transferido via Pix para uma conta registrada no Nordeste do país

02/10/2024 - 20h09min Atualizada em 02/10/2024 - 20h16min