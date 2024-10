A Justiça Federal condenou, por improbidade administrativa, uma ex-estagiária da Caixa Econômica Federal (CEF), que teria desviado cerca de R$ 27 mil de contas de clientes do banco, em agência de Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo. A decisão é da 1ª Vara Federal de Santa Cruz do Sul (RS), proferida pelo juiz Eric de Moraes no dia 17.