A escrivã Gislayne Silva de Deus, 36 anos, que teve o pai morto, participou, na últina quarta-feira (25), de uma operação da Polícia Civil de Roraima que resultou na prisão do acusado pelo assassinato, 25 anos após o crime. Segundo Gislayne, o desfecho representa o fim de uma longa jornada para a família. As informações são do g1.