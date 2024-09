Suspeita de feminicídio Notícia

Mulher tenta se esconder em comércio, é perseguida e morta a facadas em São Pedro do Sul, na Região Central

Crime aconteceu no início da manhã deste sábado (21), no bairro Maturino de Oliveiro Bello. Angélica Dias Moraes, 30 anos, foi atacada dentro de minimercado. Suspeito do assassinato passou a ser procurado pelos policiais

21/09/2024 - 16h03min Atualizada em 22/09/2024 - 17h06min