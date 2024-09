Um sargento atualmente na reserva, cinco soldados da ativa e um ex-soldado da Brigada Militar foram condenados pelos crimes de peculato e associação criminosa. A decisão é da 1ª Auditoria Militar e do conselho permanente de Justiça do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul. O julgamento foi realizado no último dia 22 de agosto.