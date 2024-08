A Polícia Civil investiga o assassinato do empresário Maurício André Barth, 57 anos, que foi encontrado morto no dia 21 de julho, no bairro São José, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. O corpo de Barth foi localizado na lateral da ERS-239 por motoristas que passavam pelo local no início da manhã. Até o momento, ninguém foi preso.