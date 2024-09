O homem condenado por estupros e assaltos que conseguiu escapar do Presídio Central, na última sexta-feira (23), trabalhava no local a pedido da própria direção da cadeia. A informação foi confirmada nesta terça-feira (27) pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, um dia após a recaptura de Paulo César Nechel pela Brigada Militar na Lomba do Pinheiro, zona leste da Capital.