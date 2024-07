RS pode ter até 89 homicídios ocultos em 2022 em estatísticas do Ministério da Saúde

Até 89 assassinatos ocorridos no Rio Grande do Sul podem ter ficado de fora das estatísticas do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, em 2022. É o que aponta o Atlas da Violência 2024, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. São os chamados homicídios ocultos – mortes com causa indeterminada, classificados no estudo como assassinatos, devido às características.