O corpo de Marcelo Borges, 36 anos, foi sepultado no Cemitério Ecumênico São Francisco de Paula, no sábado (29). Ele integrava uma banda de pagode e é uma das vítimas do ataque a tiros ocorrido na saída de uma festa em Pelotas, na Região Sul. Uma jovem de 19 anos também morreu e outras três pessoas ficaram feridas.