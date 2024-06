RS é o sexto Estado com mais notificações de agressão sexual contra meninas de 10 a 14 anos em 2022, apontam dados do Ipea

O Rio Grande do Sul foi o sexto Estado que mais notificou casos de agressão sexual contra meninas entre 10 e 14 anos em 2022. A informação foi obtida com exclusividade pela reportagem de Zero Hora junto ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). A entidade produz, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o relatório Atlas da Violência. O documento foi divulgado no último dia 18 e apontou a agressão sexual como o tipo de violência mais recorrente nessa faixa etária em todo o Brasil em 2022, representando quase metade dos casos.