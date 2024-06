A Justiça proibiu o vereador Filipe Lang (PT), de Palmares do Sul, de se aproximar de um casal de testemunhas no inquérito em que ele é investigado por suposto direcionamento de doações aos flagelados. O parlamentar, que também é pré-candidato a prefeito no município litorâneo, foi alvo de buscas e apreensões determinadas pelo Judiciário no último fim de semana e chegou a ser preso, por manter em casa uma arma em situação irregular. Ele acabou liberado, após pagar fiança.