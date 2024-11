Com um bom desempenho de Matteo Berrettini, que venceu sem problemas Botic van de Zandschulp em sets diretos, parciais de 6/4 e 6/2, neste domingo (24), em Málaga, a Itália saiu em vantagem na final da Copa Davis, que pode ser decidida pelo número 1 do mundo, Jannik Sinner, no segundo jogo do confronto.