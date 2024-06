Mais de um mês após o assassinato do gaúcho Juliano Bolson Soares, 34 anos, durante uma tentativa de roubo no Rio de Janeiro, a Polícia Civil segue tentando identificar a autoria do crime. Uma das possibilidades investigadas é de que o tiro que matou o jovem tenha sido disparado por policiais militares que atenderam a ocorrência. Até o momento, não há informações sobre presos.