Na próxima semana, no dia 14 de junho, João Vitor Macedo deveria completar 16 anos. Uma comemoração que não irá se concretizar. Há dois meses, o adolescente, então com 15 anos, foi alvejado a tiros na zona leste de Porto Alegre, e não resistiu. Um policial civil confirmou ter atirado na direção dele. A mãe, Juliana Lopes Macedo, 34, ainda espera por respostas sobre a morte do filho. Segundo a Corregedoria da Polícia Civil, as investigações continuam em andamento e aguardam o retorno de perícias.