O delegado responsável por investigar o caso da sobrinha que levou cadáver do tio para pegar um empréstimo de R$ 17 mil em banco do Rio de Janeiro diz ter certeza de que Érika Souza sabia que Paulo Roberto Braga já estava morto quando eles chegaram à agência. A afirmação consta na conclusão do relatório enviado por Fabio Luiz Souza ao Ministério Público nesta terça-feira (30), de acordo com informações do g1.