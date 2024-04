Uma massagista suspeita de extorquir um cliente em até R$ 90 mil após também prestar serviços sexuais e fingir uma gravidez é alvo de uma investigação da Polícia Civil em Canoas. Na terça-feira (16), a 3ª Delegacia de Polícia do munícipio deflagrou a Operação Surya, e cumpriu mandados de busca e apreensão na casa da investigada, na casa do seu filho e também no local onde ela normalmente atua.