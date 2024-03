Uma dívida milionária pela venda do frigorífico Boa Vista, de Santa Maria do Herval, no Vale do Sinos, foi a motivação para o assassinato do empresário e ex-vice prefeito do município Adélcio Haubert, 65 anos. Essa foi a conclusão da denúncia encaminhada pelo Ministério Público e aceita pela Justiça na terça-feira (19), com base no inquérito que investigou o caso por dois anos.