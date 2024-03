Golpistas estão se aproveitando da turnê conjunta de Caetano Veloso e Maria Bethânia para enganar os fãs. Com uma apresentação marcada em Porto Alegre para o dia 12 de outubro na Arena do Grêmio, a venda de ingressos começou nesta quarta-feira (20) para o público geral. No entanto, um site falso está vendendo tíquetes que não existem para os shows, causando prejuízos aos interessados no espetáculo.