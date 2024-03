Localizado na movimentada Avenida Venâncio Aires, o brechó Perk, no bairro Cidade Baixa, foi assaltado por dois homens, à mão armada, em Porto Alegre. Sete pessoas, todas mulheres, estavam no local no momento da ação, na tarde de segunda-feira (18). Sob ameaças, os criminosos levaram dinheiro e celulares. O roubo durou cerca de três minutos, mas pareceu "durar uma eternidade", segundo as vítimas.