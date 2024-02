Ladrões invadiram um canteiro de obras em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, e furtaram ferramentas e equipamentos durante a madrugada desta sexta-feira (23). O dono do material, um homem de 51 anos, estima um prejuízo de cerca de R$ 10 mil. Ele presta serviços na obra de um atacado próximo ao acesso da Avenida Imperatriz Leopoldina, ao lado do Parque do Chimarrão.