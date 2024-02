Um homem de 54 anos, natural do Rio Grande do Sul, foi encontrado morto no domingo (18) em uma kitnet no bairro Bom Jesus, em Curitibanos, na Serra de Santa Catariana. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito do homicídio seria um colega de quarto, que teria escondido o corpo do gaúcho por oito dias. As informações são do jornal catarinense NSC Total.