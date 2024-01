Um idoso de 63 anos, suspeito de estuprar a neta de 21 anos na manhã de Natal, está foragido. O crime ocorreu em Presidente Lucena, no Vale do Sinos, no dia 25 de dezembro. A Justiça decretou a prisão preventiva do homem ainda em dezembro, por estupro de vulnerável, mas o mandado estava em sigilo para não atrapalhar a investigação, e só foi divulgado nesta semana.