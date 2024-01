Uma mulher foi morta a facadas pelo ex-companheiro na tarde desta quinta-feira (11), na localidade de Sanga Funda, no interior de Sobradinho, no Vale do Rio Pardo. Informações preliminares da Brigada Militar dão conta de que a vítima foi ferida na região do tórax, não resistindo ao ataque. Identificada como Roseli Folmer, 37 anos, ela acabou morrendo no local.