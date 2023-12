O Rio Grande do Sul teve 148 aparelhos celulares bloqueados nos 10 primeiros dias de operação do aplicativo do governo federal Celular Seguro, que busca combater o roubo e o furto de telefones. No país, do último dia 19, quando o app foi lançado, até as 15h desta quinta-feira (28), 5.283 alertas de bloqueios foram emitidos, conforme o Ministério da Justiça e da Segurança Pública.